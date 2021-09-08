Путин о развитии массового спорта: «Как в народе говорят: больше спортом занимаешься – меньше таблеток будешь употреблять»

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта отметил важность активного развития детского и юношеского массового спорта в стране.

«Весь спорт высоких достижений начинается, конечно, с детского и юношеского спорта, с массового спорта.

Чем шире поляна, на которой занимаются люди и дети, прежде всего, тем больше мы найдем звездочек, которые потом засверкают на международных аренах и будут радовать миллионы болельщиков в нашей стране, да и во всем мире. Нужно начинать с этого», – сказал президент.

Путин подчеркнул, обращаясь к руководителям регионов, что в этой сфере необходимо «работать широко и не жадничать».

«Я уже говорил, что нужны определенные стандарты выделения бюджетных средств на эту деятельность – важнейшую, на самом деле, с точки зрения воспитания молодых людей и поддержания здорового образа жизни.

Известно же, как в народе говорят: больше спортом занимаешься – меньше таблеток будешь употреблять.

Давайте договоримся так, что это будут не просто бумаги, которые мы в очередной раз составим с благими пожеланиями, а это будет руководство к действию. И такое руководство, которое должно привести нас к улучшению ситуации с физической культурой и спортом в стране в целом и к новым достижениям в сфере олимпийских видов спорта на международной арене», – сказал Путин.

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