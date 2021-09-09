Уткин о словах Путина о лимите: «А в других случаях уровень компетенции и экспертизы такой же?»

Теги Спартак Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия Владимир Путин лимит на легионеров Политика Футбол

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который выступил против отмены на легионеров в российском футболе.

«У меня всегда в подобных случаях, когда, например, президент страны говорит о футболе, возникает только один вопрос.

Вот сейчас он выступил по теме, в которой я сам ориентируюсь довольно неплохо. А в других случаях, что, уровень компетенции и экспертизы такой же? Выше? Ниже?

«И молчание было ему ответом» (с)», – написал Уткин.

«Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Путин – против отмены лимита на легионеров

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