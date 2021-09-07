Путин – Винер о художественной гимнастике на Играх-2020: «Что там за ставленник у вас, если судейство под его руководством не отвечает требованиям Олимпийского движения»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер на заседании совета по развитию физической культуры и спорта обратилась к президенту России Владимиру Путину с вопросом о судействе на Олимпийских играх-2020.

Винер: Мы 20 лет выигрываем Олимпийские игры, выиграли все чемпионаты мира, за полтора месяца до Игр выиграли чемпионат Европы. И что получается на Олимпиаде?

Под руководством нашего ставленника мы проигрываем в одном виде программы, в другом, не имея на это никаких оснований. Явно видно потери наших конкуренток и они становятся чемпионками.

И в это же время мы проигрываем две золотые медали Великобритании в последний день соревнований. Если бы мы их выиграли, честно и порядочно, были бы на четвертом месте, а не на пятом. Вот вам и политика.

Поэтому когда мы выдвигаем наших людей на руководящие должности, мы должны быть уверены, что они будут бороться за Россию, а не показывать всему миру, что им Россия безразлична. И не думать только о своем «я».

Путин: Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло, просто возникает вопрос, что там за ставленник у вас, если под его руководством сталкиваетесь с судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям Олимпийского движения.

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