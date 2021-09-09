Экс-глава CBF пожертвовал тонну корма. Он пытался кормить помощницу собачьей едой и называл ее «сукой»

Отстраненный глава Федерации футбола Бразилии (CBF) Рожерио Кабокло пожертвовал тонну корма в Международное общество защиты животных (SUIPA).

В июне в отношении Кабокло было начато расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.

На функционера пожаловалась одна из его помощниц. По ее словам, подобное поведение началось в апреле 2020 года.

В один из дней Кабокло оскорбил женщину и спросил, «дрочила» ли она сегодня. Однажды функционер пытался накормить ее собачьим кормом, называя ее «сукой».

Также сотрудница федерации утверждала, что Кабокло регулярно употреблял алкоголь на рабочем месте, а ей приходилось прятать бутылки в туалете, чтобы он мог сделать это незаметно.

Однажды Кабокло, выпивая алкоголь целый день, вечером снова предложил помощнице собачий корм, назвав ее «маленькой собачкой». Когда женщина отказалась, президент федерации начал изображать собачий лай.

Кабокло предлагал помощнице сменить свой имидж и предлагал дать ей денег для этого.

Женщина говорила, что у нее есть убедительные доказательства всего вышеперечисленного. Она просила уволить Кабокло, а также направить его дело в суд.

Пожертвование является частью сделки со следствием. Вдобавок он пожертвовал SUIPA и муниципальному секретариату по защите животных лекарства, а также отправил в организацию Maria da Penha Project, которая борется за права женщин, мобильные телефоны и прочее продовольствие.

В августе было установлено, что со стороны Кабокло сексуальных домогательств не было. Его обвинили в неподобающем поведении и отстранили на 15 месяцев.