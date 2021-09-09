Кафельников о словах Путина: «Президент некомпетентен в вопросах спорта. Наш футбол будет в заднице еще лет 100, если лимит не отменят»

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик Евгений Кафельников прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

«Если после слов Путина лимит на легионеров не отменят, наш футбол еще лет 100 будет в заднице, и еще столько же мы не будем играть на Олимпиаде.

У нас вся страна в переобуваниях, так что не удивлюсь, если сейчас руководители РФС поменяют свое мнение.

Благодаря таким некомпетентным действиям некоторых людей мы все глубже и глубже себя закапываем.

Конечно, президент не должен влиять на решения в футболе – он некомпетентен в вопросах спорта. При всем моем уважении к нему. Поэтому РФС не должен его слушаться в этом вопросе.

Но дело в том, что там тоже сидят некомпетентные люди, которые не переживают за наш футбол», – сказал Кафельников.

«Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Путин – против отмены лимита на легионеров