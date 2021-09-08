Объем госфинансирования подготовки российских спортсменов к Олимпиаде-2020 за 4 года составил около 20 млрд рублей

Государство за 4 года потратило около 20 миллиардов рублей на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио, сообщил министр спорта Олег Матыцин на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

«Организована эффективная работа федеральных и региональных центров. Общий объем госфинансирования с 2017 по 2021 год составил порядка 20 миллиардов рублей», – сказал Матыцин.

«Наши спортсмены подтвердили (на Олимпиаде) высокий уровень», – добавил министр.

На летней Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Россия заняла в медальном зачете Игр пятое место.