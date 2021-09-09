В Иркутске избили арбитра в матче любительской лиги. Игроков хотят привлечь к уголовной ответственности

Во время матча Открытого чемпионата Иркутска футболисты напали на судью.

Это произошло 1 сентября в игре любительских команд «Виктория» и «Пахтакор».

Матч был прерван на 85-й минуте из-за нападения игрока «Пахтакора» Бобомурода Алланазарова на арбитра Антона Рженева.

8 сентября было принято решение о дисквалификации Алланазарова на три года. Это максимальное наказание за оказание физического воздействия на судей и иных официальных лиц до, во время и после матча.

«Сразу после финального свистка я получил сильный удар сзади в область головы и шеи, на короткое время потерял сознание.

После того как очнулся, увидел, что удар нанес дисквалифицированный игрок команды «Пахтакор» Капланов Дилмурод. Игроки команды «Виктория» пресекли действия дисквалифицированного игрока», – сообщил судья Рженев.

Дилмурод Капланов был заявлен за «Пахтакор» на этот сезон. В первом туре получил красную карточку за толчок арбитра и оскорбления. Он был дисквалифицирован на 3 года – до 26 мая 2024 года. Однако он продолжал приходить на матчи чемпионата города.

Арбитр и Федерация футбола города Иркутска подали заявление с просьбой привлечь Бобомурода Алланазарова и Дилмурода Капланова к уголовной ответственности.