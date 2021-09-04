Дмитрия Алиева на Nebelhorn Trophy заменит другой спортсмен. Там Россия может получить третью квоту на Олимпиаду-2022 в мужском катании

Российский фигурист Дмитрий Алиев не выступит на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник.
«Алиев не выступит на турнире в Оберстдорфе, его заменит кто-то из запасных спортсменов. Решение, кто именно, будет принято после контрольных прокатов в Челябинске», – сообщил источник.
По итогам соревнований определится, сможет ли сборная России использовать третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине.
В качестве запасных на данный этап серии ISU Challenger заявлены россияне Артур Даниелян, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин.
Турнир Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября.
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