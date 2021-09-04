Дмитрия Алиева на Nebelhorn Trophy заменит другой спортсмен. Там Россия может получить третью квоту на Олимпиаду-2022 в мужском катании

Российский фигурист не выступит на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник.

«Алиев не выступит на турнире в Оберстдорфе, его заменит кто-то из запасных спортсменов. Решение, кто именно, будет принято после контрольных прокатов в Челябинске», – сообщил источник.

По итогам соревнований определится, сможет ли сборная России использовать третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в .

В качестве запасных на данный этап серии ISU Challenger заявлены россияне , , Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и .

Турнир Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября.

Как устроен дополнительный отбор фигуристов на Олимпиаду-2022? У России максимум квот, но в мужском катании одну еще можем потерять