Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ: «Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут»

Президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в .

Глава государства высказался о том, что баскетбольные сборные России не попали на Олимпиаду в Токио, после чего критически отозвался о планах по смягчению ограничений на число иностранных спортсменов в футболе.

«Скажем, по классическому баскетболу ни женская, ни мужская команда не попали на турнир. Клубы-то играют. Играют вроде интересно, красиво, вроде как в клубных соревнованиях показывают очень хороший результат. Надо посмотреть, что происходит с этими клубными командами и зачем нам там нужно столько иностранцев, если сборной команды нет? Надо внимательно смотреть на все эти вещи.

Так же, как и футбол. Вот я опять слышал в последнее время: «Давайте снимем ограничение на количество иностранных спортсменов». Замечательно.

Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут играть», – заявил Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.