Егор Титов: «Мы – отрыжка из СССР, последнее поколение, игравшее на достойном уровне. Сегодняшнему это будет только сниться»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов сравнил уровень футболистов своего и нынешнего поколений.

– не блещет в большом футболе. На Кубке легенд вы короли. Почему так?

– Мы все из СССР. Страны, где спорт культивировался, были на ведущих ролях. Может быть, это грубое слово, но мы – отрыжка из СССР, последнее поколение, которое в 1990-е, 2000-е играло на достойном уровне – имею в виду еврокубки.

Сегодняшнему поколению это будет только сниться. Мы видим пропасть между уровнем, который был тогда и который есть сейчас. Кадров нет, это глобальная история.

Когда развалился Советский Союз, пропало целое поколение: 92-й, 93-й, 94-й годы рождения. Позакрывалось много детских школ, порядка 70-75%, выживали единицы. Увы.

– Кто из нынешней сборной России точно вписался бы в ту, вашу, сборную? Наверное, Головин, Марио Фернандес – кто еще?

– Не люблю если да кабы. Раньше конкуренция в сборной была шесть-семь футболистов на место. Сегодня – один-два, максимум три. Сказывается нехватка кадров.

Раньше был огромный выбор футболистов. Ты мог лепить из них любой состав, любую схему. А сегодня схема подбирается под футболистов: сможет ли он сыграть в этой тактике или нет. Раньше такого не было. Вызывали, ставили в состав и играл, – сказал Титов.