«Презираю насилие в отношении женщин. Давно дистанцировался от брата». Кевин-Принс Боатенг о Джероме

Хавбек «Герты» Кевин-Принс Боатенг осудил брата Джерома, которого признали виновным по делу о домашнем насилии.
33-летнего защитника «Лиона» обязали выплатить 1,8 млн евро своей бывшей девушке Шерин Зенлер, с которой у него есть две дочери, за нападение и побои.
«Я и так уже давно дистанцировался от Джерома. Я уважаю и высоко ценю немецкие законы. И презираю насилие в отношении женщин.
Я не имею никакого отношения к поступкам брата, у нас с ним теперь ничего общего», – сказал Кевин-Принс в интервью Bild.
Боатенга признали виновным по делу о домашнем насилии: в 2018-м напал на бывшую девушку во время отдыха на Карибах. Теперь выплатит штраф в 1,8 млн евро