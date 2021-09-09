«Презираю насилие в отношении женщин. Давно дистанцировался от брата». Кевин-Принс Боатенг о Джероме

Хавбек «Герты» осудил брата Джерома, которого признали виновным по делу о домашнем насилии.

33-летнего защитника обязали выплатить 1,8 млн евро своей бывшей девушке Шерин Зенлер, с которой у него есть две дочери, за нападение и побои.

«Я и так уже давно дистанцировался от Джерома. Я уважаю и высоко ценю немецкие законы. И презираю насилие в отношении женщин.

Я не имею никакого отношения к поступкам брата, у нас с ним теперь ничего общего», – сказал Кевин-Принс в интервью Bild.

Боатенга признали виновным по делу о домашнем насилии: в 2018-м напал на бывшую девушку во время отдыха на Карибах. Теперь выплатит штраф в 1,8 млн евро