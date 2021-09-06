Нервная победа России над Мальтой, 7 очков и 0 пропущенных при Карпине, Медведев в 1/2 финала US Open, первый день Роналду в «МЮ», Холанд и Депай в суперформе и другие новости

1. Сборная России завершила сентябрьский цикл квалификации ЧМ-2022 победой над Мальтой. Игра не порадовала (во втором тайме было прям страшно), но задача минимум выполнена – семь очков в трех матчах и ноль пропущенных. Смолов вышел с капитанской повязкой и забил за сборную впервые за два года, еще один гол на счету Бакаева – первый для него в национальной команде.

Хорваты разгромили Словению и сместили Россию с первого места, к тому же у нас куда сложнее календарь на решающий отрезок. А ведь мы могли остаться в лидерах, засчитай судьи гол Осипенко в концовке – уже пошли разговоры, что этот момент может лишить нас путевки в Катар.

2. Не только Смолов бодро начал этот сезон. Например, Мемфис Депай положил трешку Турции и повторил национальный рекорд Клюйверта по голам за год. На ходу и Холанд, сделавший хет-трик в игре с Гибралтаром – у норвежца 11 голов в 8 играх на старте сезона! Все результаты дня в отборе ЧМ вы найдете здесь.

3. Даниил Медведев обыграл Ботика ван де Зандшульпа и вышел в полуфинал US Open, где сыграет уже в третьем сезоне подряд.

19-летняя Фернандес на решающем тай-брейке обыграла Свитолину, Соболенко победила чемпионку «Ролан Гаррос» Крейчикову и второй раз подряд вышла в полуфинал «Шлема».

4. Последний день трансферного окна в России получился скупым на сделки. «Зенит» не смог согласовать переход Рафы Силвы из «Бенфики», сорвался и трансфер Глебова из «Ростова» в «Спартак». Не понятно, что с Шапи – в РПЛ он уже никуда не уйдет, но вариант с Турцией еще в силе.

Тульский «Арсенал» успел подписать Камболова, «Химки» вновь арендовали Мирзова, ЦСКА отправил троих своих футболистов в ФНЛ.

5. Все матчи КХЛ 7 сентября начались с минуты молчания в память о погибшей 10 лет назад команде «Локомотива». В Ярославль приехало минское «Динамо», игроки и тренеры возложили цветы к мемориалу. Почтили память погибших и на футбольном матче Россия – Мальта, Валерий Карпин посвятил победу «Локомотиву».

«Салават» одержал самую крупную победу над «Магниткой» в истории в КХЛ (7:2), Хартикайнен вышел на 1-е место по очкам в лиге среди финнов. Шатаут Сятери помог «Сибири» обыграть «Торпедо» (3:0), остальные результаты дня – здесь.

«Спартак» подписал экс-нападающего «Ванкувера» Виртанена, которого, к слову, хотел пригласить и «Локомотив».

6. Роналду прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед», пообщался с Сульшером и провел первую тренировку после возвращения в родной клуб.

7. Российские клубы потратили 84,9 млн долларов на трансферы летом – это седьмой показатель в Европе. А вот по заработкам наших команд нет в топ-10, зато там есть Дания. Клубы потратили 3,72 млрд долларов на трансферы летом, что составляет всего 60% от рекордных цифр 2019-го.

8. Сборная Израиля снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике. Ирина Винер-Усманова уверена, что это все отголоски скандала на Олимпиаде. Или есть другие причины?

9. Пилот «Уильямса» Джордж Расселл присоединится к «Мерседесу» в 2022 году. Гасли и Цунода останутся в «Альфа Таури».

10. CBF пожаловалась на «Зенит» в ФИФА и ждет, что питерским бразильцам запретят играть с «Ахматом» и «Челси». Малком сильно переживает.

11. Антон Миранчук может пропустить от 2 до 6 месяцев из-за частичного разрыва сухожилия. Год для хавбека «Локо» выдался кошмарный.

12. Загитова, Медведева, Фернандес, Степанова и Букин выступят на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Цитаты дня

Жоан Лапорта: «Месси не мог остаться в «Барсе» даже с уходом Гризманна и сокращением зарплат капитанов»

Станислав Крицюк: «Зенит» – самый большой клуб России с самой большой армией болельщиков, а Петербург – самый европейский город»

Мельникова о карантине перед встречей с Путиным: «Помешает ли это подготовке к ЧМ? Очень сильно. Неделя без тренировок – практически полный выход из формы»

Феттель об ЛГБТ-браках: «На гетеросексуалов никак не влияет, разрешают ли геям жениться. Браков хватит на всех»