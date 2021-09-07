Украинка Магучих о фото с Ласицкене на «Бриллиантовой лиге»: «Меня обнимает не Мария, а Никола Макдермотт»

Украинская прыгунья в высоту объяснила совместную фотографию с олимпийской чемпионкой из России Марией Ласицкене.

После финала «Бриллиантовой лиги» Ласицкене и Магучих встали рядом для группового снимка. Предыдущее совместное фото спортсменок, сделанное на Олимпиаде-2020 в Токио, вызвало скандал. Украинка подверглась травле в соцсетях.

«С окончанием сезона хочется поставить точку еще в одном вопросе.

За последний месяц я услышала много интересного о себе. Безусловно, у каждого есть своя точка зрения, но давайте хотя бы выражаться корректно. Вместо того, чтобы писать мне гадости, лучше займитесь собой и используйте свое время с пользой.

Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? Для кого-то я прыгаю в длину, для кого-то финиширую, где вы вообще видели финиш в прыжках в высоту?

Теперь о том, что касается фото: оно было сделано по просьбе , которая завершает карьеру, она хотела запечатлеть эти воспоминания!

А теперь кульминация: на фотографии меня обнимает не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии – будьте внимательнее, пожалуйста.

Всем добра, а я отправляюсь в отпуск», – написала Магучих.

Ласицкене и украинка Магучих вместе позировали для группового снимка в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе

Украинку Магучих затравили за фото с Марией Ласицкене в Токио-2020. Оскорбляют в соцсетях и вызвали на разговор в Минобороны