Медведев вышел во второй финал на US Open и третий – на «Больших шлемах»

Вторая ракетка мира в полуфинале обыграл – 6:4, 7:5, 6:2. Во второй партии россиянин отыграл подачу на сет и два сетбола.

Медведев второй раз вышел в финал US Open (первый был в 2019-м) и третий – на турнирах «Большого шлема» вообще (плюс Australian Open-2021). Оба предыдущих финала он проиграл.

По количеству финалов на «Шлемах» Медведев сравнялся с Евгением Кафельниковым и Динарой Сафиной. В истории российского тенниса больше было только у Марата Сафина, Светланы Кузнецовой (по четыре) и Марии Шараповой (10).

Всего для Медведева это будет 20-й финал уровня в карьере и пятый – в сезоне. В этом году он взял титулы в Марселе, на Мальорке и в Торонто. Всего у него 12 трофеев.

За титул US Open он сыграет с Новаком Джоковичем (уступает 3:5 в личных встречах) или Александром Зверевым (уступает 4:5, но выиграл последние три матча).

Медведев – в финале US Open! Мы провели онлайн

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