Джокович повторил рекорд Федерера по количеству финалов ТБШ. До календарного Большого шлема – одна победа

Первая ракетка мира Новак Джокович в полуфинале US Open обыграл №4 Александра Зверева – 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.
Серб впервые с 2013-го провел пятисетовый матч на US Open. Теперь его карьерный баланс в пятисетовиках составляет 36:10. Сегодня он выиграл седьмой подряд.
Джокович повел 7:3 в личных встречах со Зверевым и взял у него реванш за поражение на Олимпиаде, где немец отыграл у него сет и брейк.
20-кратный чемпион «Больших шлемов» 31-й раз вышел в финал ТБШ. Он повторил рекорд мужского тенниса, который принадлежал Роджеру Федереру.
Джокович выиграл 27-й подряд матч на «Больших шлемах». Он в одной победе от того, чтобы стать вторым мужчиной в истории профессионального тенниса, собравшим календарный Большой шлем. Первым был Род Лэйвер в 1969-м.
В своем девятом финале US Open трехкратный чемпион сыграет с Даниилом Медведевым. Он ведет 5:3 в личных встречах и обыграл россиянина в финале Australian Open-2021.
В случае победы он станет единоличным рекордсменом мужского тенниса по количеству титулов на «Больших шлемах».