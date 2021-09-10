Джокович повторил рекорд Федерера по количеству финалов ТБШ. До календарного Большого шлема – одна победа

Первая ракетка мира в полуфинале обыграл №4 – 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

Серб впервые с 2013-го провел пятисетовый матч на US Open. Теперь его карьерный баланс в пятисетовиках составляет 36:10. Сегодня он выиграл седьмой подряд.

Джокович повел 7:3 в личных встречах со Зверевым и взял у него реванш за поражение на Олимпиаде, где немец отыграл у него сет и брейк.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» 31-й раз вышел в финал ТБШ. Он повторил рекорд мужского тенниса, который принадлежал .

Джокович выиграл 27-й подряд матч на «Больших шлемах». Он в одной победе от того, чтобы стать вторым мужчиной в истории профессионального тенниса, собравшим календарный Большой шлем. Первым был Род Лэйвер в 1969-м.

В своем девятом финале US Open трехкратный чемпион сыграет с . Он ведет 5:3 в личных встречах и обыграл россиянина в финале Australian Open-2021.

В случае победы он станет единоличным рекордсменом мужского тенниса по количеству титулов на «Больших шлемах».

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