Гран-при Италии-2021. Квалификация. Боттас – первый, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Мазепин – 20-й

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На автодроме «Монца» завершилась квалификация «Формулы-1». Она определит стартовый порядок спринт-квалификации к Гран-при Италии.

1-й сегмент (18 минут)

В Монце солнечно и достаточно сухо. С учетом погодных условий у аутсайдеров будет не так уж много шансов пробиться во второй сегмент. Хотя это «Монца» – здесь очень много времени можно отыграть, если удачно воспользоваться ситуацией и поймать слип-стрим на прямой. И команды это понимают. В прошлом на итальянском этапе уже возникали ситуации, когда в последнем повороте формировалась настоящая пробка и далеко не все участники в итоге успевали уйти на последний быстрый круг.

Главным фаворитом здесь и сейчас кажется Льюис Хэмилтон – пилот «Мерседеса» в первой практике привез всем соперникам 0,5 секунды – это очень серьезное преимущество. Посмотрим, чем ответят в «Ред Булл».

Гонщики не стали засиживаться в боксах – со стартом сессии на трассу выехало несколько болидов, а лучшее время после первых быстрый круг в этой группе показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Но это на 2 секунды медленнее Хэмилтона сегодня утром.

В то же время у Леклера возникли какие-то проблемы с машиной – Шарль пожаловался на работу машины при торможении двигателем. Команда сказала монегаску возвращаться в боксы. Лучшее время за 12 минут до конца у Норриса – и оно по-прежнему сильно уступает утреннему результату Льюиса. Ждем, когда команды прикатятся и лидеры покажут боевое время.

После первых попыток лучшее время у двух «Мерседесов» – Хэмилтон опередил Боттаса на 0,25 секунды, а остальным привез минимум 0,7. Есть подозрение, что интриги не будет. Макс Ферстаппен пока 9-й – гонщику «Ред Булл» испортили быстрый круг медленные машины. Чуть позже Максу удалось проехать нормальный круг и показать третье время.

В конце сессии на трассе воцарился настоящий хаос – опять очередь в последнем повороте перед уходом на быстрый круг. В итоге в число неудачников попали: Цунода, Латифи, Шумахер, Кубица и Мазепин. Расселл было вылетел, но потом у Цуноды аннулировали время круга за превышение границ трассы!

2-й сегмент (15 минут)

Огромное преимущество «Мерседеса» в скорости конвертировалось в уверенное лидерство Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса над преследователями: «серебряные стрелы» заняли первые строчки протокола уже в первой попытке и при этом оторвались от конкурентов на значительные 0,4 секунды.

Перед второй попыткой на пит-лейн чуть не случилась авария: механики «Астон Мартин» ошиблись с выпуском своих машин, в результате Себастьян Феттель едва не врезался в проезжавшего мимо Льюиса Хэмилтона.

В заключительные секунды сегмента оба болида «Астон Мартин» не удержались в топ-10 (Феттель извинился перед командой за ошибку), как и гонщики «Альпин», а Джордж Расселл на «Уильямсе» занял 15-е место.

Макс Ферстаппен сумел прибавить, однако так и не догнал «Мерседесы». Что хуже для нидерландца – его опередил Ландо Норрис, который подтвердил хорошую форму «Макларена» в Монце. Наибольший сюрприз преподнес Антонио Джовинацци, ворвавшийся на седьмое место.

3-й сегмент (12 минут)

На старте заключительной части сессии «Ред Булл» решил устроить двойной слипстрим: первым из боксов выехал Пьер Гасли на «Альфа Таури», за ним – Серхио Перес на старых шинах, а замкнул тройку Макс Ферстаппен.

Этот трюк помог Максу максимально близко подобраться к Хэмилтону (голландец уступил лидеру сессии всего 0,017 секунды), а в то же время Боттас (которого ждет штраф за замену двигателя) допустил ошибку в одном из поворотов и проиграл гигантское количество времени и пропустил вперед не только один «Ред Булл», но еще и два «Макларена».

К последней квалификационной попытке «Ред Булл» не стал прибегать к услугам Гасли, поэтому возглавить пелотон пришлось Серхио Пересу. Однако его помощь не помогла Ферстаппену – он не сумел превзойти свой лучший результат.

Хэмилтон стал быстрее, однако проиграл 0,096 секунды Боттасу, который и начнет субботний спринт с первой позиции (штраф его ждет в воскресенье). «Макларены» остались позади Ферстаппена, а вот Гасли, воспользовавшийся слипстримом от машины Макса, взлетел на шестую позицию. Протокол замкнул Джовинацци, который проиграл почти 0,2 секунды Пересу.

Автодром Монца, Монца
10 сентября 2021 года
Квалификация
Топ-10
 
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.19,555
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,096
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,411
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,434
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,440
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,705
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,907
8. Шарль Леклер («Феррари») +0,955
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,056
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,253
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Фернандо Алонсо («Альпин»)
14. Эстебан Окон («Альпин»)
15. Джордж Расселл («Уильямс»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Юки Цунода («Альфа Таури»)
18. Мик Шумахер («Хаас»)
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)
 

Результаты трех сегментов

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