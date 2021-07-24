«Динамо» подписало хавбека «Рубина» Макарова. Трансфер оценивали в 10 млн евро

Полузащитник официально стал игроком «Динамо».

23-летний хавбек подписал пятилетний контракт с московских клубом. Он взял 25-й номер.

Ранее стало известно, что заплатит 10 млн евро за Макарова, а его прежний клуб «Нефтехимик» получит 40% от суммы. В Москве Макаров будет получать 800 тысяч евро в год.

Денис в прошлом сезоне провел 28 матчей в , забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. В 1 матче этого сезона он не отметился результативными действиями. Статистика игрока сборной России – здесь.

Фото: сайт «Динамо»

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