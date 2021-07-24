Месси обсуждает с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1». Сделку могут закрыть на выходных

Форвард Лионель Месси может перейти в «ПСЖ».
По данным журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, 34-летний аргентинец выбрал именно парижский клуб.
Стороны договариваются по поводу контракта по схеме «2+1». «ПСЖ» попытается закрыть сделку на выходных.
Отец Месси должен встретиться с «ПСЖ» в ближайшие несколько часов.
Ранее стало известно, что Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной».
«Я не могу принять решение, которое могло бы разрушить клуб. «Барса» превыше всего, даже лучшего игрока в мире». Лапорта все объяснил