Месси обсуждает с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1». Сделку могут закрыть на выходных

Форвард Лионель Месси может перейти в «ПСЖ».

По данным журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, 34-летний аргентинец выбрал именно парижский клуб.

Стороны договариваются по поводу контракта по схеме «2+1». «ПСЖ» попытается закрыть сделку на выходных.

Отец Месси должен встретиться с в ближайшие несколько часов.

Ранее стало известно, что Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной».

«Я не могу принять решение, которое могло бы разрушить клуб. «Барса» превыше всего, даже лучшего игрока в мире». Лапорта все объяснил

