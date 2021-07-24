Неймар предложил Месси забрать у него 10-й номер в «ПСЖ». Лионель отказался (RMC Sport)

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Нападающий «ПСЖ» Неймар пытается убедить бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси перейти во французский клуб.

Бразилец предложил аргентинцу взять принадлежащий ему 10-й номер, под которым Месси играл в «Барселоне», сообщает RMC Sport.

Лионель отказался от этого предложения: он не станет забирать «десятку» у Неймара даже в случае прихода в «ПСЖ».

Месси играл в «Барселоне» под 10-м номером с 2008 года. До этого он выступал под 19-м и 30-м номерами.

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