Неймар предложил Месси забрать у него 10-й номер в «ПСЖ». Лионель отказался (RMC Sport)

Нападающий «ПСЖ» Неймар пытается убедить бывшего одноклубника по «Барселоне» перейти во французский клуб.

Бразилец предложил аргентинцу взять принадлежащий ему 10-й номер, под которым Месси играл в «Барселоне», сообщает RMC Sport.

Лионель отказался от этого предложения: он не станет забирать «десятку» у даже в случае прихода в .

Месси играл в «Барселоне» под 10-м номером с 2008 года. До этого он выступал под 19-м и 30-м номерами.

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