«Уфа» – «Локомотив». 1:0 – Иванов забил с пенальти на 7-й добавленной минуте первого тайма. Онлайн-трансляция

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В 3-м туре РПЛ «Локомотив» играет на выезде с «Уфой».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уфа – Локомотив 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
6 августа, 17.00, «BetBoom Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45, пенальти Иванов, 1:1 – 73 Лисакович.
УфаБеленов, Йокич, Бауэр, Журавлев, Плиев, Иванов, Мрзляк, Камилов (Голубев, 70), Кротов (Саплинов, 70), Агаларов, Касинтура.
ЛокомотивГильерме, Сильянов (Едвай, 46), Пабло, Магкеев, Рыбус, Рыбчинский, Баринов, Куликов, Жемалетдинов (Живоглядов, 67), Смолов, Камано (Лисакович, 67).
Предупреждения:
Камилов (15), Баринов (22), Касинтура (45), Едвай (58), Агаларов (64), Магкеев (66).
Удаление:
Баринов (45).

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