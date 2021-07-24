Жоан Лапорта: «На зарплаты уходит 110% дохода «Барсы». Контракт Месси не могли одобрить. Клуб выше игроков, тренеров, директоров»

Президент «Барселоны» начал пресс-конференцию, посвященную уходу из клуба.

«Я здесь, чтобы объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг Месси...

Сначала я должен сказать, что, к сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что у нас нет возможности действовать гибко.

Ситуация хуже, чем то, о чем нам говорили, и то, что мы получали, производя расчеты на основании официальных данных.

Долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен.

В этом отношении мы не согласны со сделкой, которую заключила , потому что она делает нас должниками на полвека.

Клуб выше игроков, тренеров, директоров», – сказал Лапорта.

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