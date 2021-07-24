Агуэро хочет уйти из «Барсы». Ему обещали, что он будет играть с Месси

Теги Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро Ла Лига Футбол

Форвард Серхио Агуэро хочет покинуть «Барселону» после того, как Лионель Месси ушел из каталонского клуба, сообщили в передаче La Porteria на канале beteve.

33-летний аргентинец и его юристы пересматривают условия контракта, подписанного несколько недель назад, чтобы покинуть «Барсу» этим летом.

Агуэро очень зол на «Барселону», поскольку в клубе ему обещали, что он будет играть в одной команде с Месси. По данным La Porteria, Серхио считает, что «его будущее в «Барсе» не очень хорошее».

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