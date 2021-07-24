Баринова удалили после ВАР на 6-й добавленной к первому тайму минуте. В ворота «Локо» назначили пенальти

Полузащитник был удален в первом тайме матча 3-го тур с «Уфой» (0:1, перерыв).

Хавбек сборной России получил две желтых карточки: первую на 22-й минуте за удар по ахиллу , вторую – на 6-й добавленной к первому тайму минуте за фол в своей штрафной против того же Мрзляка.

Вторая карточка была показана Баринову главным судьей при помощи ВАР – арбитр назначил пенальти в ворота «Локо» и удалил Дмитрия.

Удар с точки реализовал хавбек «Уфы» .

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.