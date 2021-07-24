Баринова удалили после ВАР на 6-й добавленной к первому тайму минуте. В ворота «Локо» назначили пенальти

Теги Локомотив Олег Иванов премьер-лига Россия судьи Уфа Филип Мрзляк видеоповторы Дмитрий Баринов Иван Сиденков Футбол

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов был удален в первом тайме матча 3-го тур РПЛ с «Уфой» (0:1, перерыв).

Хавбек сборной России получил две желтых карточки: первую на 22-й минуте за удар по ахиллу Филип Мрзляку, вторую – на 6-й добавленной к первому тайму минуте за фол в своей штрафной против того же Мрзляка.

Вторая карточка была показана Баринову главным судьей Иваном Сиденковым при помощи ВАР – арбитр назначил пенальти в ворота «Локо» и удалил Дмитрия.

Удар с точки реализовал хавбек «Уфы» Олег Иванов.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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