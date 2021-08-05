Дмитрий Губерниев: «Сборная Бразилии по волейболу – команда обманщиц. Всех бразильянок надо проверить на допинг по полной программе»

Комментатор «Матч ТВ» высказался об отстранении бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты после положительного теста на допинг.

В 1/4 финала Олимпиады Бразилия обыграла Россию (3-1), Тандара набрала в матче 6 очков. Спортсменка сдала положительную допинг-пробу во внесоревновательный период, когда бразильянки готовились к Играм у себя на родине.

«Это вопиющий случай! Там надо всю команду проверить – может, не только одна спортсменка всю Олимпиаду играла с положительным допинг-тестом. Бразильянок надо проверить всех по полной программе. Очень странно — она одна взяла и употребляла допинг?

В любом случае, уже понятно, что сборная Бразилии по волейболу – команда обманщиц. Для нашей сборной поезд уже уехал, как я понимаю, а вот кореянки обязательно должны запрашивать целевое тестирование всей команды бразильянок.

Нужно говорить о том, что в данном случае регламент несовершенный – сколько спортсменов должно попасться, чтобы команду дисквалифицировали? Нам-то от этого не легче», – сказал Губерниев.

Бразильскую волейболистку Тандару отстранили за допинг. Она играла в четвертьфинале против России, но нам это ничего не даст