«Барса» понесет рекордные убытки в 487 млн евро по итогам сезона-2020/21. Ожидали 200 млн

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что «блауграна» понесет рекордные убытки из-за последствий пандемии коронавируса.

«Мы ожидали, что убыток [по итогам сезона-2020/21] составит около 200 млн евро, но на самом деле мы идем к рекордным убыткам в размере 487 миллионов евро.

Нам нужно будет еще усерднее и лучше работать со спонсорами. Если это возможно, нужно привлечь в клуб новых спонсоров, объяснить, что такое «Барса» и что она из себя представляет, что у нас невероятно талантливые игроки.

В будущем появятся и другие футболисты, которые сделают так, что спонсоры захотят быть с «Барсой», – сказал функционер.

«Я не могу принять решение, которое могло бы разрушить клуб. «Барса» превыше всего, даже лучшего игрока в мире». Лапорта все объяснил

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