Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Полуфиналы. Россия встретится с Норвегией, Франция обыграла Швецию

6 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут полуфиналы женского гандбольного турнира. Сборная России встретится с командной Норвегии.
Токио, Япония
Гандбол
Женщины
1/2 финала
Норвегия – Россия – 15.00
Швеция – Франция – 27:29 (14:15)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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