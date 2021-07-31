Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Полуфиналы. Россия встретится с Норвегией, Франция обыграла Швецию

6 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут полуфиналы женского гандбольного турнира. Сборная России встретится с командной Норвегии.

Токио, Япония

Гандбол

Женщины

1/2 финала

Норвегия – Россия – 15.00





Швеция – Франция – 27:29 (14:15)





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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