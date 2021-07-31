Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Полуфиналы. Россия встретится с Норвегией, Франция обыграла Швецию

Теги сборная России жен результаты сборная Швеции жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен Олимпиада-2020 Гандбол

6 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут полуфиналы женского гандбольного турнира. Сборная России встретится с командной Норвегии.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Гандбол

Женщины

1/2 финала

Норвегия – Россия – 15.00

Швеция – Франция – 27:29 (14:15)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника

«Как мне реагировать на беспредел – мычать в намордник?» Мы смотрели раскаленный гандбол рядом с Трефиловым и его неудержимым боссом

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья