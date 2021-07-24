Зарема о Тедеско: «Он игроков называл бастардами. Хорошо, что не продлил контракт. Теперь пойдет как очередной лохарь Цорна». Попов показал переписку

Бывший спортивный директор «Спартака» опубликовал переписку с Заремой Салиховой, спутницей владельца «Спартака» Леонида Федуна, относительно тренера , когда тот еще работал в клубе.

«Ну что же, поехали дальше. Страдания по Доменико. Как Зарема Равильевна хотела его продлить.

Зарема, удаляйте канал. Всем лучше будет. Если Вы так любите клуб, удалите канал, и все закончится», – написал Попов.

Экс-директор «Спартака» опубликовал скриншот переписки с .

– Я думаю, что сейчас [не] осталось тех, кто верит в Тедди. Смена тренера пойдет на ура, – написала Зарема.

– Лучше бы доработал, но смену готовить будем, – ответил Попов.

– У меня прям плохое ощущение. Он игроков всех называл бастардами (ублюдками). Типа мы не друзья. Раньше говорил, что одна семья. Только они перестали выигрывать – сразу они во всем виноваты.

– Тогда его игроки сольют. Они все чувствуют.

– Меня очень расстроила встреча с ним вчера. Всю ночь переваривала. Зато он не уйдет теперь как герой, который сбежал от херового менеджмента.

– Все правильно.

– Хорошо, что он не продлил контракт. Потом бы такая фигня началась.

– Это точно.

– С продлением или без, как ставил игру, так бы и делал.

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– Зато теперь без иллюзий, что ###### (плохой) менеджмент потерял такого крутого тренера. Пойдет как очередной лохарь Томаса [Цорна] – Шюррле, Баду, Тил. Помните, Вы говорили, что Тедди им нормально тактику объясняет. Выходит, на словах только?

– Он объяснял, как играет другая команда, их тактику.

– Карреру убрали – столько хейта получили, а его до сих пор любят. Надо держать, пока сами не попросят убрать.

– Тогда сольем этот чемпионат.

– При проигрыше «Краснодару» должен быть план Б.

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«Это не мужской поступок. В «Спартаке» место сильным, а не слабым». Только почитайте, что говорит гендиректор клуба

Истерики «Спартака» уже не веселят. Как это не надоело Федуну?