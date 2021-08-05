Красильников и Стояновский завоевали первую в истории олимпийскую медаль России в пляжном волейболе

Российские пляжные волейболисты и завоевали первую в истории России медаль Олимпийских игр в этом виде спорта.

В Токио-2020 Красильников и Стояновский дошли до финала, где проиграли норвежцам. Россияне стали серебряными призерами Игр.

Пляжный волейбол входит в программу с 1996 года. До этого лучшим результатом сборной России было 4-е место дуэта Константин Семенов – Вячеслав Красильников в Рио-2016.

У России – первое золото ЧМ в пляжном волейболе! Чемпионской паре нет и года