Красильников и Стояновский завоевали первую в истории олимпийскую медаль России в пляжном волейболе

Российские пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали первую в истории России медаль Олимпийских игр в этом виде спорта.
В Токио-2020 Красильников и Стояновский дошли до финала, где проиграли норвежцам. Россияне стали серебряными призерами Игр.
Пляжный волейбол входит в программу Олимпиад с 1996 года. До этого лучшим результатом сборной России было 4-е место дуэта Константин Семенов – Вячеслав Красильников в Рио-2016.
У России – первое золото ЧМ в пляжном волейболе! Чемпионской паре нет и года