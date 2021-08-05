Красильников и Стояновский завоевали первую в истории олимпийскую медаль России в пляжном волейболе

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Российские пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали первую в истории России медаль Олимпийских игр в этом виде спорта. 

В Токио-2020 Красильников и Стояновский дошли до финала, где проиграли норвежцам. Россияне стали серебряными призерами Игр. 

Пляжный волейбол входит в программу Олимпиад с 1996 года. До этого лучшим результатом сборной России было 4-е место дуэта Константин Семенов – Вячеслав Красильников в Рио-2016. 

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