Нобель Арустамян: «Предлагал Черчесову снять интервью в барбершопе. Прозвучало категорическое нет»

Журналист Нобель Арустамян в беседе с автором Sports.ru Глебом Чернявским рассказал, что предлагал бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову снять интервью в барбершопе.

«Была идея записать интервью с Черчесовым в барбершопе. Один из наших редакторов нашел видос с Леброном, где несколько журналистов брали у него интервью в таком формате. Все сидят в креслах, общаются в мужской компании, такой чисто мужской разговор.

Мне идея очень понравилась, захотелось сделать с Черчесовым то же самое. Тем более прически у нас с ним одинаковые. Я ему предложил, отправил все примеры, но прозвучало категорическое нет. Просто категорическое. Хотя, мне кажется, была бы офигительная история», – сказал Арустамян.