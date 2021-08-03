Анна Вяхирева: «Я не знала, что Норвегия – фаворит. Меня это и не волновало, для меня главное – понимать, что я выложилась полностью»

Российская гандболистка Анна Вяхирева поделилась эмоциями после победы над сборной Норвегии в полуфинале Олимпийских игр в Токио.
«Я не знала, что Норвегия – фаворит. Меня это и не волновало, для меня главное – быть честной перед самой собой, понимать, что я выложилась полностью.
Я самый результативный игрок? Это не я, это все девчонки. Гандбол – командная игра, игрок не может решить все на площадке, этим наш спорт и красив.
Побеждаем все вместе и выкладываемся все вместе.
Матч получился очень тяжелым, после его окончания у меня не осталось сил ни плакать, ни смеяться», – сказала Вяхирева.
Финал пройдет 8 августа. Россиянки встретятся со сборной Франции.