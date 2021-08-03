Анна Вяхирева: «Я не знала, что Норвегия – фаворит. Меня это и не волновало, для меня главное – понимать, что я выложилась полностью»

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Российская гандболистка Анна Вяхирева поделилась эмоциями после победы над сборной Норвегии в полуфинале Олимпийских игр в Токио

«Я не знала, что Норвегия – фаворит. Меня это и не волновало, для меня главное – быть честной перед самой собой, понимать, что я выложилась полностью.

Я самый результативный игрок? Это не я, это все девчонки. Гандбол – командная игра, игрок не может решить все на площадке, этим наш спорт и красив.

Побеждаем все вместе и выкладываемся все вместе.

Матч получился очень тяжелым, после его окончания у меня не осталось сил ни плакать, ни смеяться», – сказала Вяхирева. 

Финал пройдет 8 августа. Россиянки встретятся со сборной Франции. 

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