Месси хотел еще снизить зарплату, чтобы остаться в «Барсе». Он не вел переговоры с другими клубами

хотел остаться в «Барселоне».

По данным Diario Sport, футболист удивлен тем, как развернулась ситуация с его контрактом. Приехав в Барселону в четверг, он думал, что просто поставит подпись под контрактом, а в пятницу хотел вернуться к тренировкам с командой.

Хорхе Месси, отец и агент Лионеля, вчера приехал в клубный офис, ожидая, что будет подписано новое соглашение, но президент «Барсы» Жоан Лапорта извинился перед ним и сказал, что клуб не может зарегистрировать Месси.

Затем представитель аргентинца сообщил, что Лео готов снизить зарплату еще сильнее ради того, чтобы остаться в «Барсе».

Семья Месси дала руководству каталонцев время, чтобы они могли проанализировать ситуацию. Однако спустя несколько часов с Лионелем связались представители «Барсы» и сообщили, что способов для обхода потолка зарплат нет.

Источники, близкие к семье Месси, заверяют, что форвард не вел официальные переговоры с другими клубами, так как был убежден, что продлит контракт с «Барсой». Теперь он готов выслушать предложения от европейских клубов.

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