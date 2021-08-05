Владимир Путин: «Своими выступлениями наши спортсмены доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны и вредны»

Президент РФ Владимир Путин высказался о выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

«Отсутствие гимна и флага не влияет на качество выступления наших спортсменов. Своими выступлениями они доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны и вредны.

Мы говорим об отсутствии российского флага. Да, лучше бы он был. Но на форме наших спортсменов значок Олимпийского комитета России с российским триколором.

Музыка Чайковского им нравится больше, чем музыка Александрова? Пусть слушают музыку Чайковского.

Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску», – сказал Путин во время встречи с работниками и строителями завода «Цемикс».

Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России