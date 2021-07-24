Зарема о Тедеско: «Я против него не была никогда. Надо было понять, кто в «Спартаке» в какие игры играет. Мне удалось сохранить атмосферу в офисе»

, спутница владельца Леонида Федуна,рассказала о своем отношении е бывшему тренеру команды Доменико Тедеско.

, покинувший пост спортивного директора красно-белых, сегодня опубликовал скриншоты из переписки с Заремой, где она нелестно отзывалась о действующем на тот момент тренере: «Он игроков называл бастардами. Хорошо, что не продлил контракт. Теперь пойдет как очередной лохарь Цорна».

«Я против ДТ ( – прим. Sports.ru) не была никогда. Ему это известно. Мне надо было понять, кто в какие игры в клубе играет и истинные намерения каждого.

Бесценный опыт работы с ШГ ( – прим. Sports.ru) привил новые навыки общения с сотрудниками. Уже нельзя с широко распахнутыми глазами в футбольном мире обитать.

А идти в рукопашную с декабря было б недальновидно. Тедди б тогда слили после проигрыша «Рубину» (это было 4-е поражение подряд). Я его никогда не бросала, даже после болезненного позорного поражения от «Уфы».

Мне удалось при этом всем паноптикуме сохранить атмосферу в офисе, тренер работал, его требования выполнялись, и команда заняла второе место.

Никто из внешних даже не догадывался, что в клубе пылает и давно. Была идеальная картинка: трогательные проводы, болельщики и руководство. Кто -то ликовал, кто-то смотрел на это все с комом в глотке.

После первого же проигрыша тренер остался один. Я понимаю, как ему сейчас нелегко. Болельщики должны поддерживать команду и тренера, надо идти вперед и набирать очки. Так много было пережито, выстрадано в прошлом сезоне не для того, чтобы так бездарно все рухнуло сейчас», – написала Зарема.