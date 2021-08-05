Олимпиада-2020, 7 августа, расписание всех финалов дня: разыграют 35 комплектов медалей

7 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 35 комплектов медалей в 19 видах спорта.

7 августа

Расписание финалов

Легкая атлетика

Марафон, женщины

0.00

Прыжки в высоту, женщины

13.35

Российская участница: Мария Ласицкене.

10 000 м, женщины

13.45

Метание копья, мужчины

14.00

1500 м, мужчины

14.40

4x400 м, женщины

15.30

4x400 м, мужчины

15.50

Гольф

Женщины

0.30

Гребля на байдарках и каноэ

500 м, каноэ-двойка, женщины

3.30 – полуфиналы, 5.37 – финал

Сборная России: Ирина Андреева – Олеся Ромасенко.

1000 м, каноэ, мужчины

3.44 – полуфиналы, 5.53 – финал

500 м, байдарка-четверка, женщины

4.07 – полуфиналы, 6.19 – финал

500 м, байдарка-четверка, мужчины

4.21 – полуфиналы, 6.37 – финал

Сборная России: Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин, Александр Сергеев.

Пляжный волейбол

4.00 – матч за бронзу, 5.30 – финал

Российские участники: Вячеслав Красильников – Олег Стояновский.

Прыжки в воду

Вышка 10 м, мужчины

4.00 – полуфинал, 9.00 – финал

Российские участники: Александр Бондарь, Виктор Минибаев.

Баскетбол

Мужчины

5.30 – финал, 14.00 – матч за бронзу

Женщины

10.00 – матч за бронзу

Бейсбол

6.00 – матч за бронзу, 13.00 – финал

Волейбол

Мужчины

7.30 – матч за бронзу, 15.15 – финал

Сборная России сыграет в финале.

Водное поло

Женщины

7.40 – матч за бронзу, 10.30 – финал

Сборная России сыграет в матче за бронзу.

Бокс

48-52 кг, мужчины

8.00 – финал

48-51 кг, женщины

8.15 – финал

69-75 кг, мужчины

8.45 – финал

64-69 кг, женщины

9.15 – финал

Художественная гимнастика

Личное многоборье

9.20

Российские участницы: Дина Аверина, Арина Аверина.

Велотрек

Мэдисон, мужчины

10.55

Гандбол

Мужчины

11.00 – матч за бронзу, 15.00 – финал

Спортивная борьба

До 65 кг, вольная борьба

12.45

Российский участник: Гаджимурад Рашидов.

До 97 кг, вольная борьба

12.45

Российский участник: Абдулрашид Садулаев.

До 50 кг, женская борьба

12.45

Конный спорт

Конкур, команды

13.00

Карате

Кумитэ, до 61 кг, женщины

13.20 – полуфиналы, 13.55 – финал

Кумитэ, до 75 кг, мужчины

13.37 – полуфиналы, 14.05 – финал

Синхронное плавание

Команды

13.30

Сборная России примет участие в соревнованиях.

Современное пятиборье

Мужчины

13.30

Российский участник: Александр Лифанов.

Футбол

Мужчины

14.30 – финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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