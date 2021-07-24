Валерий Карпин: «Марио Фернандес готов играть за сборную России. У нас был честный и открытый разговор»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

«Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную.

Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», – сказал Карпин.

Ранее была информация, что Фернандес не намерен выступать за сборную России в ближайших матчах, о чем он и сообщил Карпину по телефону.