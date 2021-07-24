«Локомотив» обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС после матча с «Уфой»

Теги Локомотив судьи Уфа Дмитрий Баринов Иван Сиденков ТАСС ЭСК РФС Футбол

«Локомотив» обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Локомотив» будет обращаться в ЭСК по поводу нескольких решений арбитра матча с «Уфой». Момент с Бариновым входит в их число», — сообщили в пресс-службе московского клуба.

Единственный гол «Уфа» забила с пенальти, который назначили после ВАР. В этом же эпизоде судья Иван Сиденков показал вторую желтую карточку полузащитнику Дмитрию Баринову.

Баринова удалили после ВАР на 6-й добавленной к первому тайму минуте. В ворота «Локо» назначили пенальти

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