Сергей Семак: «Зенит» не может приглашать сильных российских игроков. Это очень дорого»

Главный тренер рассказал, возможны ли изменения в составе команды в летнее трансферное окно.

– Какие позиции в команде вы бы хотели усилить в летнее трансферное окно?

– У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем.

Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Я уже говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров.

– Планирует ли клуб усиливать оборонительную линию подписанием еще одного российского центрального защитника, или вы считаете ее укомплектованной?

– К сожалению, качественных российских центральных защитников в Премьер-лиге можно пересчитать по пальцам. Да и стоят они очень больших денег. Возможностей для их покупки у нас сейчас нет.

– Как строятся ваши отношения с руководством клуба в плане трансферов? Каково готовить команду, когда каждый раз трансферы осуществляются «на флажке»?

– Тяжело готовить (улыбается). Но специфика в тренерской деятельности есть в каждом клубе, некоторые вещи мы не можем изменить.

Конечно, уже сейчас хочется иметь в распоряжении тех игроков, с которыми предстоит играть в предстоящем сезоне, но пока у нас нет такой возможности. Что ж, будем трудиться в тех реалиях, которые есть.

Со стороны клуба и тренерского штаба постоянно ведется селекционная работа, есть понимание, какие игроки необходимы, мы просматриваем футболистов, существует определенный спектр игроков, по которым мы можем вступить в переговоры.

Однако окончательное решение по зарплатам и суммам трансферов остается за трансферным комитетом и советом директоров, – сказал Семак.