Сенатор Пушков: «Украине контур Крыма на футболках не помог. Слишком велика разница в классе с Англией»

Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков высказался о поражении сборной Украины от Англии (0:4) на стадии 1/4 финала Евро-2020.
«Все ясно: Англия блестяще побеждает, Украине контур Крыма на футболках не помог.
И полуфинал Украине в любом случае не светил: слишком велика разница в классе команд. Все закономерно», – написал Пушков.
Англия на классе разгромила Украину, хотя 4:0 – перебор. Украинцев разорвали верхом и наконец забили после стандартов
Украина показала форму на Евро: с контуром границы и нашивкой «Слава Украине». УЕФА говорит, что нарушений нет