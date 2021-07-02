Сенатор Пушков: «Украине контур Крыма на футболках не помог. Слишком велика разница в классе с Англией»

Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков высказался о поражении сборной Украины от (0:4) на стадии 1/4 финала .

«Все ясно: Англия блестяще побеждает, контур Крыма на футболках не помог.

И полуфинал Украине в любом случае не светил: слишком велика разница в классе команд. Все закономерно», – написал Пушков.

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