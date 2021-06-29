Агуэро, Хави и Вилья поздравили «Сочи» с трехлетием

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Футбольный клуб «Сочи», образованный 4 июля 2018 года, получил видеопоздравления от ряда известных футболистов.

«Всем привет! Это Давид Вилья! Я хочу поздравить с днем рождения футбольный клуб «Сочи» и моего друга Мики, который работает в клубе.

Я знаю, что у вас сегодня большое событие по случаю празднования дня рождения. Наслаждайтесь этим днем и продолжайте развивать футбол в России. Счастливо, всего наилучшего!» – сказал экс-форвард сборной Испании.

«Привет, ребята! Это Хави. Поздравляю вас с днем рождения, третьей годовщиной с момента основания футбольного клуба «Сочи». Я желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, что в будущем вы сможете добиваться новых успехов. Берегите себя, ребята. Удачи! Счастливо», – сказал бывший хавбек сборной Испании.

«Привет. Я хочу поздравить футбольный клуб «Сочи» с третьей годовщиной. Желаю вам всего наилучшего и новых успехов!» – сказал нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро.

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