Жозе Моуринью: «Англии с Украиной было слишком легко. Проблем не было вообще»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу Англии над Украиной (4:0) в 1/4 финала Евро-2020.

«Против Украины Англии было очень легко. Слишком легко.

Конечно, Англия сыграла хорошо и сама себе облегчила задачу, но, как я изначально и думал, проблем тут и не должно было возникнуть.

Англия всегда вела игру и могла победить 5:0. Проблем не было вообще. Ни травм, ни дисквалификаций.

И теперь она в полуфинале. Будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины. Но Англия сильна, играет хорошо и уверенно», – отметил Моуринью.

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