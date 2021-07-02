Жозе Моуринью: «Англии с Украиной было слишком легко. Проблем не было вообще»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу Англии над Украиной (4:0) в 1/4 финала Евро-2020.
«Против Украины Англии было очень легко. Слишком легко.
Конечно, Англия сыграла хорошо и сама себе облегчила задачу, но, как я изначально и думал, проблем тут и не должно было возникнуть.
Англия всегда вела игру и могла победить 5:0. Проблем не было вообще. Ни травм, ни дисквалификаций.
И теперь она в полуфинале. Будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины. Но Англия сильна, играет хорошо и уверенно», – отметил Моуринью.