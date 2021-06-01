ЦСКА предложил Годину контракт на 2 года с зарплатой 4 млн евро. Уругваец отказался (La Nuova Sardegna)

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ЦСКА заинтересован в подписании защитника «Кальяри» Диего Година.

Как сообщает Tutto Cagliari со ссылкой на газету La Nuova Sardegna, московский клуб сделал игроку предложение в размере четырех миллионов евро в год на два сезона.

Тем не менее 35-летний уругваец ответил категоричным отказом.

В минувшем сезоне Годин провел 28 матчей в Серии А и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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