ЦСКА предложил Годину контракт на 2 года с зарплатой 4 млн евро. Уругваец отказался (La Nuova Sardegna)

ЦСКА заинтересован в подписании защитника «Кальяри» Диего Година.
Как сообщает Tutto Cagliari со ссылкой на газету La Nuova Sardegna, московский клуб сделал игроку предложение в размере четырех миллионов евро в год на два сезона.
Тем не менее 35-летний уругваец ответил категоричным отказом.
В минувшем сезоне Годин провел 28 матчей в Серии А и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Динамо» может бесплатно подписать защитника сборной Парагвая Бальбуэну, если не получится взять Година