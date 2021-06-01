ЦСКА предложил Годину контракт на 2 года с зарплатой 4 млн евро. Уругваец отказался (La Nuova Sardegna)

заинтересован в подписании защитника .

Как сообщает Tutto Cagliari со ссылкой на газету La Nuova Sardegna, московский клуб сделал игроку предложение в размере четырех миллионов евро в год на два сезона.

Тем не менее 35-летний уругваец ответил категоричным отказом.

В минувшем сезоне Годин провел 28 матчей в Серии А и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Динамо» может бесплатно подписать защитника сборной Парагвая Бальбуэну, если не получится взять Година