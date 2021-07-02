Пьянич отказал «Барсе» в расторжении контракта. Он получает 8 млн евро в год

Полузащитник Миралем Пьянич отказался от предложения расторгнуть контракт с «Барселоной», сообщает Marca.
Главный тренер каталонской команды Роналд Куман не рассчитывает на боснийца.
К тому же клубу необходимо разгрузить платежную ведомость. В связи с этим во вторник Пьяничу было направлено письмо с предложением прекратить трудовые отношения.
31-летний футболист, зарабатывающий 8 миллионов евро в год, в настоящий момент хочет остаться в «Барселоне». Его контракт рассчитан до лета 2024 ода.
В прошлом сезоне хавбек провел 19 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Барса» сообщила Умтити и Пьяничу, что хочет разорвать с ними контракт. Клубу надо уменьшить зарплатную ведомость, чтобы подписать Месси