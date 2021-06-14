Умтити обратится в ФИФА, если «Барса» разорвет с ним контракт. Он не хочет уходить

Отношения между руководством «Барселоны» и защитником обостряются.

Как утверждает Diario Sport, француз не намерен уходить из «Барселоны», несмотря на то, что клуб уведомил его о намерении расторгнуть контракт.

Нынешнее соглашение футболиста с каталонцами действует до лета 2023 года, по нему он зарабатывает 16 млн евро в год до уплаты налогов.

Если разорвет действующий контракт в одностороннем порядке, то Умтити обратится в .

Отметим, что по первому контракту с «Барсой» защитник зарабатывал около 2 млн евро за сезон. Затем он подписал с клубом новое соглашение, и его зарплата выросла до 8 млн евро в год. Налоги покрывает «Барса», поэтому сумма доходит до 16 млн евро.

Проблемы Умтити в «Барсе» начались перед ЧМ-2018 года. Врачи клуба советовали ему сделать операцию, но футболист предпочел сыграть за сборную Франции на чемпионате мира, а потом лечил травму консервативными методами.

Со статистикой 27-летнего защитника можно ознакомиться здесь.