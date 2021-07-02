«Я против легионеров в РПЛ. Все достижения были, когда они у нас не играли. Через 10 лет мы увидим прорыв». Министр спорта Подмосковья об РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о лимите на легионеров в России.

«Я против легионеров в . Все наши достижения были в то время, когда они у нас не играли. Это показатель.

На сегодняшний день я не могу назвать и десяток отечественных нападающих, которые могли бы конкурировать за место в стартовом составе. На этой позиции у нас играют легионеры. С одной стороны, это хорошо, с другой – тяжелая история для развития отечественного футбола.

Мне хочется смотреть за нашими пацанами, которые прошли путь от олимпийского училища до РПЛ. Ребята, которые воспитываются в академиях при клубах, должны получать путевку в РПЛ. Конкурировать 18-летнему футболисту с легионером почти невозможно по понятным причинам.

У нас огромное количество талантливых ребят, которые занимаются футболом в России. Около 20 тысяч детей занимаются футболом в Московской области. Каждый год по 150 одаренных футболистов попадают в олимпийское училище.

Ориентироваться на футболистов с иностранными паспортами не совсем правильно. Наша основная задача – развивать детско-юношеский спорт. Можно разработать план на 5-10 лет по развитию футбола в России. Конечно, мы не достигнем результата в ближайшей перспективе, но через 10 лет мы увидим ощутимый прорыв.

Безусловно, убрать легионеров из лиги, наверное, невозможно. Понятно, что современный футбол развивается по законам бизнеса, но нам нужно чем-то пренебрегать, чтобы развиваться», – сказал Терюшков.

Сергей Семак: «Лимит показал, что ничего хорошего в нем нет. Футбол стал слабее и на уровне клубов, и на уровне сборной»

Ужесточение лимита сборной не поможет