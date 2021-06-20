Черданцев о Евро-2020: «У «Матч ТВ» высшая комментаторская лига. То, что зрители слушали весь турнир, – доказательство. Мне жаль, что не слышал своих товарищей»

Теги телевидение Первый канал Евро-2020 Георгий Черданцев Константин Генич телеканал Россия 1 Денис Казанский Александр Шмурнов Матч ТВ Спорт-Экспресс Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о том, что не работал на играх Евро-2020.

– Вы вроде бы не комментировали этот чемпионат Европы. Или я что-то пропустил?

– Я не комментировал. Ни одного матча. Мне есть что сказать по этому поводу, только бы деликатно сформулировать...

– Давайте постараемся.

– Сразу скажу – разговор не обо мне, а о моих коллегах. Ну, абсурдная ситуация.

– Что случилось?

– Мне очень жаль, что не слышал голоса своих товарищей, которых люблю и ценю. Они – топ!

То, что зрители слушали в течение всего чемпионата Европы, – очевидное доказательство, что «Матч ТВ» собрал сильнейшую команду. Высшая комментаторская лига – у нас.

Я себя из этого числа исключаю. Я ведущий. Но мне не хватало коллег – Дениса Казанского, Кости Генича, Саши Шмурнова...

– Мне жалко, что именно вы не комментировали.

– А мне вообще не жалко. Я уже откомментировал все что можно и даже больше. Я бы называл это футбольный «Большой шлем» – финал Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, чемпионата мира и чемпионата Европы. О чем тосковать?

Но, повторяю, досадно, что не слышал голоса друзей. С ними футбол было бы смотреть гораздо интереснее, – сказал Черданцев.

В России матчи Евро-2020 транслируют Первый канал и канал «Россия 1».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья