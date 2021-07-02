Ширер о симуляции Иммобиле в матче с Бельгией: «Это было убого, ужасно и позорно. Не хочу даже смеяться над ним»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал поведение форварда в матче 1/4 финала между итальянцами и бельгийцами (2:1).

За несколько секунд до первого гола в ворота сборной Бельгии Иммобиле вступил в единоборство с защитником в штрафной соперника. Упав, итальянец пытался показать арбитру, что против него было нарушение. Когда Иммобиле увидел, что забил, то вскочил и побежал праздновать вместе с партнерами по команде.

«Я не хочу даже смеяться над ним, потому что это было убого. Видно, что он бросил взгляд на судью даже до того, как упал. Это ужасно и позорно», – сказал Ширер в эфире BBC.

Италия взбесила Бельгию хитростями: Иммобиле резко исцелился, когда забили, а в конце валялись все подряд