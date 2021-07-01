Сергей Семак: «Лимит показал, что ничего хорошего в нем нет. Футбол стал слабее и на уровне клубов, и на уровне сборной»

Главный тренер вновь выступил против лимита на легионеров в российском футболе.

– Ваша позиция по лимиту известна – вы за его полную отмену. Как вы относитесь к возможному ужесточению лимита?

– Да, я действительно противник лимита, как минимум сторонник его послабления и уж никак не ужесточения.

Во втором случае в плане клубного футбола мы опустимся еще ниже, поскольку во многих командах, представляющих Россию в Европе, лидирующие позиции, как правило, занимают иностранцы. Естественно, если их станет меньше, заменить равноценными по классу российскими игроками в ближайшее время не представляется возможным.

Словом, руководству российского футбола предстоит принять очень важное решение. В теории, конечно, можно вообще отказаться от легионеров, но тогда, на мой взгляд, мы вновь начнем с самых низов, а наша конкурентоспособность в Европе станет еще меньше.

– Как относитесь к тому, что чиновники и другие некомпетентные люди вот уже более десятка лет носятся с лимитом?

– Лимит показал, что ничего хорошего в нем нет: футбол и на уровне клубов, и на уровне сборной стал слабее. Естественно, сейчас необходимо принимать какие-то меры.

– Мешает ли неопределенность по будущему лимиту во время подбора новых игроков?

– Конечно, мешает. Это, кстати, послужило одной из причин ухода из «Зенита» Андре Виллаш-Боаша – помните, как за неделю до начала чемпионата изменили правила лимита? Андре так и не смог этого понять и принять.

На мой взгляд, для любого тренера и клуба неопределенность является серьезным минусом: ты просто не можешь понимать, в каком направлении двигаться, как строить селекционную и трансферную работу, – сказал Семак.

Ужесточение лимита сборной не поможет