Роналду – лидер гонки бомбардиров Евро-2020, так как сделал ассист, а Шик – нет. УЕФА считает пасы важнее числа голов с пенальти

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров Евро-2020.

Португалец забил на турнире пять мячей (три из них – с пенальти). Вчера его догнал форвард сборной Чехии Патрик Шик (5 голов, 1 – с пенальти).

Несмотря на то, что Шик чаще забивал с игры, лидировать в списке бомбардиров продолжает Роналду, так как для УЕФА приоритетом является количество голевых передач, сделанных игроком на турнире.

Роналду сделал результативный пас в игре против Германии, а Шик ни разу не ассистировал партнерам. Коме того, Роналду сыграл 360 минут на турнире, Шик – 404.

Среди футболистов, которые продолжают участие в турнире, по три мяча забили Рахим Стерлинг, Харри Кейн (Англия) и Каспер Дольберг (Дания).

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