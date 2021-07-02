Роналду – лидер гонки бомбардиров Евро-2020, так как сделал ассист, а Шик – нет. УЕФА считает пасы важнее числа голов с пенальти

Нападающий сборной Криштиану Роналду продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров .

Португалец забил на турнире пять мячей (три из них – с пенальти). Вчера его догнал форвард сборной Чехии Патрик Шик (5 голов, 1 – с пенальти).

Несмотря на то, что Шик чаще забивал с игры, лидировать в списке бомбардиров продолжает Роналду, так как для приоритетом является количество голевых передач, сделанных игроком на турнире.

Роналду сделал результативный пас в игре против Германии, а Шик ни разу не ассистировал партнерам. Коме того, Роналду сыграл 360 минут на турнире, Шик – 404.

Среди футболистов, которые продолжают участие в турнире, по три мяча забили , (Англия) и (Дания).