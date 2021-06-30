Роналду хочет продлить контракт с «Ювентусом» до 2023 года

Нападающий Криштиану Роналду может остаться в .

Несколько дней назад агент португальца Жорже Мендеш контактировал с руководством клуба и дал понять, что игрок хотел бы продлить контракт, рассчитанный до лета 2022-го, еще на сезон. В 2023 году Роналду исполнится 38 лет.

Таким образом, ни футболист, ни клуб не хотят прекращать сотрудничество, пишет Jmania.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне 36-летний форвард забил 29 голов в 33 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром турнира. Полную статистику Роналду можно найти здесь.