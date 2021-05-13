Сергей Семак: «РПЛ – самый главный турнир. Российскому клубу выиграть ЛЧ невероятно сложно»

Главный тренер рассказал, как клуб расставляет приоритеты между Лигой чемпионов и российским чемпионатом.

– Понятно, что с таким лимитом и предложением его ужесточить «Зениту», как любому другому российскому клубу, будет неимоверно сложно проявить себя в Европе. Что, по вашему, лучше: пытаться сыграть в Европе с шашками наголо, ловя призрачную надежду, с риском завалить чемпионат, или же относиться к Лиге чемпионов как к способу заработка для клуба, а самим пытаться побить все отечественные рекорды, бросив на чемпионат и кубок все силы?

– Самый главный турнир – чемпионат, не выиграв который практически невозможно попасть в главный европейский клубный турнир.

Вы совершенно правы: выступление в – очень серьезная доходная часть бюджета, так что попадание в групповой турнир – это первоочередная задача.

В тех условиях, в которых мы находимся, российскому клубу выиграть Лигу чемпионов невероятно сложно, тем не менее надо выкладываться в каждом матче, отдавать все силы и стремиться к максимальному результату, – сказал Семак.